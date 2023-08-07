Свежие подробности о последствиях ДТП с 56-летней Ладой Дэнс

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что информация о том, что 56-летняя певица Лада Дэнс попала в серьезное ДТП и получила черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника, была подтверждена ее концертным директором Сергеем Пудовкиным. Он сообщил, что в момент аварии Лада находилась в машине вместе со своей ближайшей подругой- хореографом. Обе женщины получили серьезные травмы.

Фото: poisk-po-photo.ru

Состояние подруги певицы, хотя она уже пришла в себя, все еще требует внимания. У нее имеются раны на теле и лице, а также серьезные травмы. Врачи занимаются их лечением. Что касается самой Лады Дэнс, то ей проводят все необходимые медицинские процедуры и обследования для оценки последствий аварии. Врачи прилагают все усилия для улучшения ее состояния.

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