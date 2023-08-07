Певица Лада Дэнс в первый раз после ДТП в Подмосковье вышла на связь с поклонниками. Артистка дала очень короткий комментарий, признавшись в шуточной форме, что после полученных травм с трудом может двигаться.
Певица сказала, что после случившегося от привычного псевдонима ей, видимо, придётся отказаться.
"Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно", — цитирует певицу Тelegram-канал Shot.
Журналисты добавили, что из-за травм Ладэ Дэнс сложно разговаривать.
При этом они сослались на лечащих врачей певицы, сообщивших, что перелома позвоночника ей, к счастью, удалось избежать. Однако Ладе Дэнс всё-таки придётся восстанавливаться после черепно-мозговой травмы, а также повреждения бедра.
ДТП с участием Лады Дэнс произошло в Подольске 5 августа. Директор певицы сообщил, что её состояние оценивается как тяжёлое.
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