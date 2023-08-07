Марина Зудина на прощании с Мирошниченко попросила её передать "послание" Табакову

Вдова Олега Табакова Марина Зудина, выступая на прощании с ушедшей недавно актрисой Ириной Мирошниченко, попросила её передать слова любви покойному мужу.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Марины Зудиной

Отмечается, что выглядела Зудина очень бледно, а её глаза прикрывали большие тёмные очки.

Вдова артиста у гроба Мирошниченко обратилась к ней с просьбой передать слова любви Табакову — о том, что и она, и дети помнят и любят его.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал о последнем желании Мирошниченко. По его словам, она хотела сняться в продолжении "Зимней вишни".

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Церемония прощания с актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко: прямая трансляция