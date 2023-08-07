Вдова Олега Табакова Марина Зудина, выступая на прощании с ушедшей недавно актрисой Ириной Мирошниченко, попросила её передать слова любви покойному мужу.
Отмечается, что выглядела Зудина очень бледно, а её глаза прикрывали большие тёмные очки.
Вдова артиста у гроба Мирошниченко обратилась к ней с просьбой передать слова любви Табакову — о том, что и она, и дети помнят и любят его.
Ранее художник Никас Сафронов рассказал о последнем желании Мирошниченко. По его словам, она хотела сняться в продолжении "Зимней вишни".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.