Зепюр Брутян рассказала о проблемах с волосами во время отдыха на Мальдивах

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Последние несколько дней Зепюр Брутян, Павел Прилучный и дети наслаждались отдыхом на Мальдивах. В личном блоге Зепюр поделилась, что во время своего пребывания столкнулась с проблемой ухода за волосами.

Фото: rusradio.ru

В частности, актриса выразила разочарование по поводу нынешнего состояния ее от природы вьющихся и густых волос.

"Я расстроена тем, что оставила все свои средства для волос дома и не взяла с собой шампунь и кондиционер для этого отпуска. Это непростая задача — распутать волосы, и, похоже, здесь ничего не поможет. Дамы, пожалуйста, предложите какие-нибудь витамины. Первое, что стоит в моем списке дел после возвращения, — это омолодить волосы. Я вырвала на себе волосы", — посетовала 27-летняя супруга Павла Прилучного.

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