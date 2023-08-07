Народный артист РФ Александр Пашутин, который сыграл больше 200 ролей в кино, прокомментировал действия певца Андрея Макаревича*. Он принял участие в русофобском фестивале "Рандеву" Лаймы Вайкуле. Участник группы "Машины времени" назвал россиян "злобными дебилами".
Как сообщает сайт aif.ru, Пашутин считает, что к Макаревичу* не пришла мудрость с годами.
"Пускай они там живут, лишь бы сюда не возвращались. Пускай они там дёргаются, занимаются своим словесным блудом", — сказал Пашутин.
Актёр также высказался относительно принявшей участие в фестивале Вайкуле Аллы Пугачёвой. Пашутин считает, что Примадонна вынуждена соглашаться на участие в непрестижных мероприятиях, так как её не зовут в Россию.
*признан иностранным агентом в РФ решением Минюста от 02.09.22.
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