Александр Пашутин оценил слова Андрея Макаревича* в адрес россиян: "Не пришла мудрость с годами"

Народный артист РФ Александр Пашутин, который сыграл больше 200 ролей в кино, прокомментировал действия певца Андрея Макаревича*. Он принял участие в русофобском фестивале "Рандеву" Лаймы Вайкуле. Участник группы "Машины времени" назвал россиян "злобными дебилами".

Фото: tvcenter.ru

Как сообщает сайт aif.ru, Пашутин считает, что к Макаревичу* не пришла мудрость с годами.

"Пускай они там живут, лишь бы сюда не возвращались. Пускай они там дёргаются, занимаются своим словесным блудом", — сказал Пашутин.

Актёр также высказался относительно принявшей участие в фестивале Вайкуле Аллы Пугачёвой. Пашутин считает, что Примадонна вынуждена соглашаться на участие в непрестижных мероприятиях, так как её не зовут в Россию.

*признан иностранным агентом в РФ решением Минюста от 02.09.22.

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