Актёр Пашутин определил новое место Хаматовой в культуре: "Придётся мыть полы"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала спецоперации актриса Чулпан Хаматова заявила, что ей "стыдно быть из России", и сбежала в Латвию.

Фото: https://vk.com/chulpanhamatova

Народный артист Александр Пашутин прокомментировал поведение своей коллеги и отметил, что её место — на помойке.

"Она и прочие сбежавшие и теперь кроющие страну артисты — это куча помоев. Её и не вспомнят через год", — указал он в беседе с aif.ru.

Пашутин назвал Россию кораблём, который преодолевает все препятствия на своём пути. В скором времени страна справится с "шайкой" западных "шакалов", считает актёр.

"А вот Хаматовой придётся полы мыть", — заключил Пашутин.

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