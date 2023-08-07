После начала спецоперации актриса Чулпан Хаматова заявила, что ей "стыдно быть из России", и сбежала в Латвию.
Народный артист Александр Пашутин прокомментировал поведение своей коллеги и отметил, что её место — на помойке.
"Она и прочие сбежавшие и теперь кроющие страну артисты — это куча помоев. Её и не вспомнят через год", — указал он в беседе с aif.ru.
Пашутин назвал Россию кораблём, который преодолевает все препятствия на своём пути. В скором времени страна справится с "шайкой" западных "шакалов", считает актёр.
"А вот Хаматовой придётся полы мыть", — заключил Пашутин.
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