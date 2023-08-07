В сфере создания контента в Интернете по-прежнему царит одно имя — Джимми Дональдсон, известный как MrBeast. Недавно он в очередной раз побил рекорды, выпустив видеоролик "7 дней в открытом море". Всего за 24 часа видеоролик набрал 46 млн. просмотров, закрепив за собой звание самого быстрорастущего видеоролика в истории платформы.
Влияние MrBeast, аудитория которого на сегодняшний день превышает 173 млн. человек, неоспоримо. Его канал занимает второе место по числу подписчиков на YouTube, уступая лишь индийскому гиганту музыкального лейбла T-Series, который может похвастаться внушительным числом подписчиков — 247 млн. человек. Стремясь расширить охват аудитории, Дональдсон продолжает расширять свои горизонты, выпуская материалы, дублированные на 14 языках, в том числе и на русском.
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