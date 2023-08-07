Новое видео блогера MrBeast установило рекорд YouTube

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В сфере создания контента в Интернете по-прежнему царит одно имя — Джимми Дональдсон, известный как MrBeast. Недавно он в очередной раз побил рекорды, выпустив видеоролик "7 дней в открытом море". Всего за 24 часа видеоролик набрал 46 млн. просмотров, закрепив за собой звание самого быстрорастущего видеоролика в истории платформы.

Фото: hotelbookingsoft. com/IN/kpop-news/netizen-terkejut-saat-menemukan-kontestan-boys-planet-jay-chang-dalam-video-mrbeast/

Глобальный феномен последователей

Влияние MrBeast, аудитория которого на сегодняшний день превышает 173 млн. человек, неоспоримо. Его канал занимает второе место по числу подписчиков на YouTube, уступая лишь индийскому гиганту музыкального лейбла T-Series, который может похвастаться внушительным числом подписчиков — 247 млн. человек. Стремясь расширить охват аудитории, Дональдсон продолжает расширять свои горизонты, выпуская материалы, дублированные на 14 языках, в том числе и на русском.

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