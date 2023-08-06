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Садальский высказался о попавшей в больницу после ДТП Ладе Дэнс

0:43
Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал новость о госпитализации певицы Лады Дэнс, которая попала в дорожную аварию.

Садальский высказался о попавшей в больницу после ДТП Ладе Дэнс
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Лады Дэнс

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что узнал о том, что Лада Дэнс стала жертвой дорожной катастрофы из новостей.

Актёр признался, что чувствует себя в этой ситуации беспомощным, так как не в состоянии помочь певице быстрее выздороветь.

"Ты настоящий борец, и можешь победить любую травму. Надеюсь, ты скоро поправишься", — выразил слова поддержки артистке заслуженный артист РСФСР.

Ранее концертный директор Лады Дэнс рассказал о состоянии попавшая в ДТП певицы.

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Певица Лада Дэнс попала В ДТП
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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