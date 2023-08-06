Актриса Софья Синицына воссоединилась с Павлом Табаковым в день рождения дочери

Молодые родители воссоединились в честь празднования дня рождения наследницы. Мероприятие проходило в ресторане, куда приехал и отец девочки Павел Табаков.
Софья и Павел никогда не были женаты, но в их отношениях родилась дочь Мия. Актриса признавалась, что назвала дочь в честь аэропорта Майами MIA, где они расстались с Табаковым.
Малышке Мие в этот день исполнилось 3 года. Табаков и Синицына общаются ради дочери и поддерживают теплые отношения.
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