Актриса Софья Синицына воссоединилась с Павлом Табаковым в день рождения дочери

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Молодые родители воссоединились в честь празднования дня рождения наследницы. Мероприятие проходило в ресторане, куда приехал и отец девочки Павел Табаков.

Фото: соцсети

Софья и Павел никогда не были женаты, но в их отношениях родилась дочь Мия. Актриса признавалась, что назвала дочь в честь аэропорта Майами MIA, где они расстались с Табаковым.

Малышке Мие в этот день исполнилось 3 года. Табаков и Синицына общаются ради дочери и поддерживают теплые отношения.

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