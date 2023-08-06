Светлана Лобода и Макс Барских отказались делить сцену с Валерием Меладзе в Кишинёве

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У 40-летней заслуженной артистки Украины, певицы и актрисы Светланы Лободы случился творческий казус: выступление её проекта LOBODA убрали из официальной программы музыкального фестиваля в Кишинёве в Молдавии. Сообщается, что это могло произойти из-за просьбы её же коллеги, певца Макса Барских.

Фото: rosbalt.ru

Также имеется другая информация из украинских соцсетей. Сообщается, что Лобода отказалась от участия в мероприятии из-за того, что в программе заявлен российский артист Валерий Меладзе.

"Светлана Лобода не выступает на одной сцене с российскими артистами, наша позиция категорична", — приводит "Российская газета" комментарий пресс-службы певицы.

Барских также заявил, что готов отменить выступление на фестивале из-за Меладзе, "который не определился со своей позицией по Украине".

"Нас заверили, что выступление Валерия Меладзе не состоится, о чём будет объявлено сразу после подписания контракта с заменяющим его артистом", — поделился певец.

Барских надеется, что в ближайшее время будет объявлен новый исполнитель, после чего можно будет подтвердить участие в мероприятии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

LOBODA — "Твои Глаза"