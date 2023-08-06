Телеведущая Дана Борисова рассказала о конфликте, который произошел в гримерке на съемках очередного ток-шоу.
Дана Борисова часто появляется в студиях различных программ, в которых делится подробностями своей скандальной жизни или выступает в роли эксперта. Артистка не скрывает, что получает за такие съемки приличные гонорары. Однако последние съемки стали причиной конфликта в коллективе звезды.
"Вчера столкнулась с чудовищной несправедливостью и подралась в гримерке. Сколько процентов должен получать посредник, без услуг администратора на площадке? Просто посредник между артистом и телесъемкой?", — возмутилась Борисова.
Звезда пояснила, что повздорила со своим помощником из-за денег. По ее словам, это была попытка "ограбления".
Несмотря на конфликт, звезда осталась довольна съемками, в которых участвовала вместе с дочкой Полиной.
По всей видимости, темой ток-шоу стал скандал с 15-летней дочерью Даны Борисовой, которой звезда разрешила увеличить губы.
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