Группа "Чай вдвоем" воссоединилась на сцене спустя десять лет

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Стас Костюшкин поделился с поклонниками радостной новостью — участники группы "Чай вдвоем" впервые за последние десять выступят на сцене вместе.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Стаса Костюшкина

В Санкт-Петербурге прошел концерт группы "Чай вдвоем", который накануне анонсировал Стас Костюшкин в своих социальных сетях. Артисты выступили на частном мероприятии.

"Я не знаю, как сказать. Сегодня великое событие лично для меня. У "Чай вдвоем" спустя десять лет первый концерт. Я очень-очень этого жду, и я очень-очень переживаю.", — взволнованно сообщил Костюшкин.

51-летний певец также рассказал, что в следующем году группа "Чай вдвоем" планирует устроить полноценный концертный тур.

Напомним, что дуэт "Чай вдвоем" Дениса Клявера и Станислава Костюшкина был создан в 1994 году. В 2012 году артисты заявили о расформировании группы и начали сольные карьеры. Однако в 2021 году участники коллектива объявили о воссоединении.

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