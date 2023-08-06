Рок-музыканта Гарика Сукачева выписали из клиники после экстренной госпитализации

Музыкант Гарик Сукачев в конце июля был экстренно госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья. Сегодня, 6 августа, стало известно, что артиста выписали из клиники.
Друг музыканта актер Василий Мищенко в беседе с ТАСС рассказал, что Сукачев чувствует себя хорошо и уже приступил к работе.
"Выписался и приступил к работе", — сообщил собеседник.
Причина госпитализации Гарика Сукачева по-прежнему не разглашается. В начале появились слухи, что 63-летний артист попал в больницу из-за проблем с алкоголем. Однако сам Сукачев опроверг эти сплетни, опубликовав видео из больничной койки.
Напомним, что 29 июля Гарик Сукачев должен был выступить в Карелии вместе со своей группой. Однако концерт был отменен в связи с ухудшением здоровья фронтмена.
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