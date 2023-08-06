Дочь Ивана Урганта нашла нового бойфренда в США

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Падчерица Ивана Урганта, которую телеведущий считает родной дочерью, уже много лет живет в США. Эрика Кикнадзе получает образование в Нью-Йорке и мечтает связать свою жизнь с миром моды.

Фото: соцсети

Оставшийся без работы Ургант вынужден оплачивать дорогую учебу не родной дочери. В свою очередь девушка ведет роскошный образ жизни, о чем не забывает писать в своих соцсетях. Не так давно Кикнадзе рассталась с бойфрендом, однако, менее чем через год Эрика закрутила новый роман.

Девушка поделилась новым снимком, на котором показала своего избранника. Счастливая дочь телеведущего повисла на плече молодого человека и весело хохотала. Подписчики в соцсетях не оценили поведение Эрики Кикнадзе.

"Опять позорит отца", "Стыдобища, да и только", "Опять дала жару. Перед отцом постыдилась бы", — пишут в соцсетях.

Ранее Иван Ургант был замечен в качестве ведущего на свадьбе российского бизнесмена в Италии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.