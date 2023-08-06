Иноагент Максим Галкин* отдыхает вместе с Аллой Пугачевой и детьми в латвийской Юрмале. Артист решил не тратить время зря и устроил концертный тур по городам Латвии.
В соцсетях юмориста появился ролик с записью концерта в городе Паланга. Судя по опубликованному ролику, в зале был полный аншлаг.
"Спасибо, дорогие мои зрители в Паланге! Получил такое удовольствие от общения с вами!"
Стоит отметить, что в этом небольшом латвийском городке по официальным данным проживает чуть больше 18 тысяч человек. На август у Максима Галкина запланировано 8 концертов в Латвии, после чего он отправится с туром по Европе.
* Внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
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