Юморист Максим Галкин* собрал аншлаг в Паланге

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иноагент Максим Галкин* отдыхает вместе с Аллой Пугачевой и детьми в латвийской Юрмале. Артист решил не тратить время зря и устроил концертный тур по городам Латвии.

Фото: соцсети

В соцсетях юмориста появился ролик с записью концерта в городе Паланга. Судя по опубликованному ролику, в зале был полный аншлаг.

"Спасибо, дорогие мои зрители в Паланге! Получил такое удовольствие от общения с вами!"

Стоит отметить, что в этом небольшом латвийском городке по официальным данным проживает чуть больше 18 тысяч человек. На август у Максима Галкина запланировано 8 концертов в Латвии, после чего он отправится с туром по Европе.

* Внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.