Модель Анастасия Решетова рассказала о внешнем сходстве с сыном от Тимати

Обладательница титула "Первая вице-мисс Россия-2014" Анастасия Решетова часто делится с подписчиками в соцсетях моментами своей семейной жизни. Недавно блогерша поделилась архивными кадрами, на которых она невероятно похожа на сына.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Решетовой

27-летняя Решетова опубликовала в соцсетях серию из трех снимков: на архивных кадрах запечатлена ее мама в нынешнем возрасте модели, сама девушка в возрасте 4 лет, а также ее сын Ратмир в этом возрасте.

"Я в годы Ратика", — прокомментировала Решетова.

Поклонники отметили сходство всех родственников. Особенно фанатов впечатлило то, насколько сын Тимати похож на свою маму.

"Просто мистические фото, как можно быть такими одинаковыми?", "Ратик — ваша копия, Тимати тут мимо проходил", "Классно, все так похожи между собой", — комментируют фанаты.

Ранее певица Алсу поделилась редкими кадрами с мамой в ее день рождения.

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