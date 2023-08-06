Певица Алла Пугачева разочаровала поклонников накаченными губами

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева сейчас со всем семейством отдыхает в Юрмале. Звезда не очень активно пользуется своими аккаунтами в соцсетях, но зато ее супруг-иногаент публикует буквально все из жизни звездного семейства.

Фото: соцсети

Накануне Максим Галкин* показал на видео, как резвятся его дети Лиза и Гарри вместе с дочкой Орбакайте. Активные игры ребятни потревожили Аллу Борисовну, которая вышла на веранду виллы. Поклонники отметили, что еле узнали 74-летнюю Пугачеву, которая заметно помолодела. Многие раскритиковали губы Аллы Пугачевой, которые показались чересчур накаченными.

"А что с губами? Надувные?", "Омолодилась!", "Кожу подтянула??", "Эффект лифтинга?", "Не узнала бы даже", "Какая-то другая стала Аллуся! Форма губ? Утиные прям", "Какая мадам", — пишут подписчики.

Ранее Певица Алла Пугачева осталась недовольна играми ее детей и дочери Орбакайте.

* Признан иноагентом в РФ

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