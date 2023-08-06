Режиссер Всеволод Аравин назвал особенности российской версии "Постучись в мою дверь"

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский режиссер Всеволод Аравин в беседе с журналистами рассказал, что наша версия турецкого сериала "Постучись в мою дверь" будет практически полностью копировать оригинал. Однако некоторые отличия все же будут.

Фото: kino-teatr .ru

В эти дни в Москве проходят съемки российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь". Журналистом удалось побывать на съемочной площадке, где они пообщались с режиссером картины. По словам Аравина, некоторые герои сериала будут антагонистами оригинальной версии.

"Допустим, если один персонаж держится на нервяке, то наш наоборот. Если у турецких он слабый, то у нас сильный и так далее. Я переставлял эти грани", — поделился режиссер.

Всеволод признался, что в восторге от актерского состава и впечатлен их синергией. Известно, что в сериале будет столько же серий как в оригинале — 161. Съемки сериала планируют закончить ориентировочно к январю-февралю 2024 года.

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