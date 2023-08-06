Певицу Светлану Лободу убрали с музыкального фестиваля в Молдавии

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода еще не успела оправиться от неприятной ситуации с Веркой Сердючкой, как на нее уже свалилась новая напасть. Оказалось, что выступление артистки в Молдавии было отменено из-за просьбы ее украинского коллеги певца Макса Барских.

Фото: rosbalt.ru

Недавно певец Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка, выставил жесткое требование организаторам музыкального фестиваля "Рандеву" в Латвии. Артист отказался выходить на одну сцену с Лободой, поэтому ее не стали приглашать на мероприятие.

Подобные требования выдвинул певец Макс Барских, с которым Лобода должна была выступать на сцене Summer Fest в Молдавии. Организаторы также фестиваля также решили отказаться от выступления артистки.

"Спонсоры фестиваля попросили не марать свое имя. Они попросили, чтобы Лобода была вне конкурса, вне программы. Если Summer Fest будет проходить 26 и 27 августа, То Лобода будет выступать в ночном клубике Кишинева "Бора-Бора" 25. Она даже не будет в контексте фестиваля", — сообщил блогер Anton S в своих соцсетях.

Ранее стало известно, почему Андрей Данилко отказался выступать на одной сцене с Лободой на фестивале Лаймы Вайкуле.

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