Директор Лады Дэнс рассказал, что попавшая в ДТП певица находится в сознании

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Медики оценивают состояние певицы Лады Дэнс, которая попала в ДТП в Подмосковье, как среднетяжёлое. Об этом рассказал её продюсер Сергей Пудовкин.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Лады Дэнс

Директор артистки сообщил, что а его подопечной диагностирована черепно-мозговая травма, повреждено бедро и это не считая многочисленных ушибов. Однако Лада Дэнс, несмотря на всю сложность своего состояния, остаётся в сознании.

"Ладу Дэнс срочно перевели в частную клинику. После страшного ДТП в Подольске певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы… Сейчас артистка в сознании… Состояние средней тяжести", — рассказал Пудовкин в разговоре с РИА Новости.

Авария с участием Лады Дэнс случилась в Подмосковье, в Подольске. Кроме певицы, есть ещё трое пострадавших. Директор певицы добавил, что автомобиль, на котором её везли, врезался в Bently, уже ставший к тому моменту участником ДТП. В момент столкновения певица находилась на заднем сидении авто.

Продюсер добавил, что собирается подать в суд на транспортную компанию, которая выполняла трансфер певицы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лада Дэнс пострадала в результате ДТП