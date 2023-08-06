Медики оценивают состояние певицы Лады Дэнс, которая попала в ДТП в Подмосковье, как среднетяжёлое. Об этом рассказал её продюсер Сергей Пудовкин.
Директор артистки сообщил, что а его подопечной диагностирована черепно-мозговая травма, повреждено бедро и это не считая многочисленных ушибов. Однако Лада Дэнс, несмотря на всю сложность своего состояния, остаётся в сознании.
"Ладу Дэнс срочно перевели в частную клинику. После страшного ДТП в Подольске певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы… Сейчас артистка в сознании… Состояние средней тяжести", — рассказал Пудовкин в разговоре с РИА Новости.
Авария с участием Лады Дэнс случилась в Подмосковье, в Подольске. Кроме певицы, есть ещё трое пострадавших. Директор певицы добавил, что автомобиль, на котором её везли, врезался в Bently, уже ставший к тому моменту участником ДТП. В момент столкновения певица находилась на заднем сидении авто.
Продюсер добавил, что собирается подать в суд на транспортную компанию, которая выполняла трансфер певицы.
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