Певица Слава расплакалась, увидев неудачные операции Тимура Хайдарова

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Слава на своей странице в соцсети опубликовала видео, на котором она плачет из-за жертв пластических операций хирурга Тимура Хайдарова. Артистка показала несколько кадров с осложнениями у девушек, прошедших операции у врача, а также высказалась о его работе нецензурно.

Фото: eg.ru

Слава добавила, что смотрит на это и плачет, несмотря на то, что она сильный человек.

"Я просто рыдаю, смотря на всё это… Тебя засудят и посадят!" — заявила певица со слезами на глазах.

Ранее Слава обвинила Хайдарова в некачественной операции на груди, после которой у неё остались "отвратительные шрамы". По словам самого хирурга, певица не соблюдала рекомендации по уходу.

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