Певица Крайнова рассказала о конкуренции между Бородиной и Бузовой

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Настя Крайнова в интервью на YouTube-шоу "Говорим с Любовью" рассказала о своей дружбе с Ольгой Бузовой и конфликте артистки с ведущей "Дома-2" Ксенией Бородиной.

Фото: youtube.com

Экс-солистка группы "Тутси" считает, что между Бузовой и Бородиной жесткая конкуренция. По ее словам, телеведущая завидует славе певицы.

"Как ни крути, Оля всегда была фронтвумен. И на "Доме-2" она была фронтвумен. Безусловно, Ксюша мега известная, но у нее немножко другой статус. Мне кажется, что она бы хотела такой тотальной славы как у Оли", — отметила артистка.

Крайнова отметила, что образ Бородиной на экране и в жизни различается. В соцсетях телеведущая подает себя как "изысканную и благородную" женщину, а на деле — хабалка, которая ругается матом. Певица уточнила, что находится в нормальных отношениях с Ксенией Бородиной.

Ранее в интервью Настя Крайнова рассказала об изъянах Ольги Бузовой.

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