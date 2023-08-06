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Актриса Ирина Лачина рассказала о боязни салонов красоты

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Шоу-бизнес

Актриса Ирина Лачина в эфире программы "Секрет на миллион" поделилась подробностями личной жизни. Звезда призналась, что боится вмешательств в свой организм.

Актриса Ирина Лачина рассказала о боязни салонов красоты
Фото: youtube.com

В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой артистка объяснила, почему избегает салонов красоты.

"Мне как-то пообещали какой-то массаж, маску, положили на кушетку, сказали отдыхать. Как только мастера оставили меня одну, я очень мучилась, села и поняла, что теряю время. Все думала, когда же это закончится", — призналась 50-летняя актриса.

Ирина Лачина отметила, что благодаря генетике ей не нужно сильно заниматься заботой о своей внешности. По ее словам, ей достаточно правильно питаться и достаточно двигаться.

Ранее Ирина Лачина рассказала, почему не может сниматься в откровенных сценах в кино.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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