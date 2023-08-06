Композитор Раймонд Паулс и его жена Лана в этом году могли отпраздновать 61 годовщину свадьбы. Однако торжество было омрачено трагическим событием. Супруга артиста скончалась на 85 году жизни во время операции, после неудачного падения.
Похороны жены Раймонда Паулса должны состояться уже на этой недели. Сообщается, что женщину похоронят на Покровском кладбище Риги, где находятся могилы многих известных жителей Латвии, в том числе эмигранты из царской и советской России.
"В частности, тут покоятся первая жена Алексея Толстого и родная тетя Даниила Хармса", — пишет издание Utro.ru.
Журналисты издания "Утро.ру" со ссылкой на источник в окружении композитора сообщают, что на похоронах появятся подруги Раймонда Паулса — певица Алла Пугачева и Лайма Вайкуле.
Ранее композитор Илья Резник эмоционально прокомментировал смерть жены Раймонда Паулса.
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