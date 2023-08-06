Певицы Пугачева и Вайкуле могут появиться на похоронах жены Раймонда Паулса

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Композитор Раймонд Паулс и его жена Лана в этом году могли отпраздновать 61 годовщину свадьбы. Однако торжество было омрачено трагическим событием. Супруга артиста скончалась на 85 году жизни во время операции, после неудачного падения.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Раймонда Паулса

Похороны жены Раймонда Паулса должны состояться уже на этой недели. Сообщается, что женщину похоронят на Покровском кладбище Риги, где находятся могилы многих известных жителей Латвии, в том числе эмигранты из царской и советской России.

"В частности, тут покоятся первая жена Алексея Толстого и родная тетя Даниила Хармса", — пишет издание Utro.ru.

Журналисты издания "Утро.ру" со ссылкой на источник в окружении композитора сообщают, что на похоронах появятся подруги Раймонда Паулса — певица Алла Пугачева и Лайма Вайкуле.

Ранее композитор Илья Резник эмоционально прокомментировал смерть жены Раймонда Паулса.

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