Актриса Светлана Тома отказывается от финансовой помощи дочери

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Светлана Тома стала гостьей в эфире программы "Секрет на миллион", который был посвящен ее дочери Ирине Лачиной. В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой выяснилось, что 76-летнняя звезда фильма "Табор уходит в небо" не принимает финансовую помощь от своей дочери.

Фото: youtube.com

Артистка призналась, что несмотря на свой возраст, она продолжает сниматься в кино, поэтому полностью может обеспечивать себя. По словам звезды, она не привыкла зависеть от кого-либо.

"Я кредитоспособна. Если нужно будет, то я сообщу", — пояснила актриса в эфире программы.

Ирина Лачина также заявила, что не представляет себе жизни без общения с мамой. Артистки отметили, что несмотря на плотный график, они постоянно видятся на общей даче.

"Мама для меня — это мир", — подчеркнула Ирина.

Ранее в шоу "Секрет на миллион" актриса Ирина Лачина рассказала, почему отказалась от съемок в откровенных сценах.

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