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Певица Полина Гагарина снялась обнаженной на отдыхе

1:02
Шоу-бизнес

Российская певица Полина Гагарина проводит свой отпуск на Лазурном берегу и не забывает радовать поклонников яркими снимками. Последние фото звезды заслуживают особого внимания.

Певица Полина Гагарина снялась обнаженной на отдыхе
Фото: соцсети

Полина, сидя спиной к камере на шезлонге, устроила обнаженную фотосессию на фоне моря. На певице были лишь крошечные голубые плавки от купальника. Таким образом Гагарина захотела похвастаться своей новой татуировкой на шее в виде бабочки.

"Горизонт по-прежнему завален", — с юмором написала звезда.

В комментариях поклонники разделились. Некоторые отмечают рельефную спину певицы, а также ее смелость и естественную красоту, другие считают фото слишком откровенным.

"У вас отличный голос, такие фото это уже лишнее", "Не эстетично как-то", "Очень красивый рельеф спины, кстати", "Трусы наоборот надела", — стали писать фанаты.

Ранее поклонники возмутились худобой Полины Гагариной в купальнике.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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