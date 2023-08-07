Актриса Елизавета Арзамасова неожиданное поделилась в личном блоге, что делала пластическую операцию на нос.
Жена известного тренера Ильи Авербуха рассказала, что получила серьёзную травму носа во время съёмок шоу "Ледниковый период", ударившись головой об лёд.
"Ну, конечно, форма носа была деликатно скорректирована", — добавила Лиза в интервью StarHit.
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