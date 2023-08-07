Лиза Арзамасова рассказала, что перенесла ринопластику из-за травмы носа

0:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Елизавета Арзамасова неожиданное поделилась в личном блоге, что делала пластическую операцию на нос.

Фото: Instagram

Жена известного тренера Ильи Авербуха рассказала, что получила серьёзную травму носа во время съёмок шоу "Ледниковый период", ударившись головой об лёд.

"Ну, конечно, форма носа была деликатно скорректирована", — добавила Лиза в интервью StarHit.

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