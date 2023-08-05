Российская певица Анна Семенович опубликовала на YouTube новый на трек под названием "В космос". В композиции артистка поет про "космическую" любовь с мужчиной.
В видеоряде Семенович меняет множество образов. В одном из них поклонники обнаружили отсылку к наряду американской певицы Карди Би на обложке ее дебютного альбома. Анна в желтом парике и черно-белом полосатом танцует на фоне стены.
"Добро пожаловать на межгалактический корабль "Анна Семенович"! Приготовьтесь к путешествию по вселенной любви! Зажигательное диско. Легкие танцы. Яркие образы. Космические формы", — написано в аннотации к клипу.
Клип был снят режиссером Мари Аянян, которая также работала с Глюкозой, Марком Тишманом, Машей Шейх и другими.
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