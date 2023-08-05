Актер Юрий Назаров нецензурно обозвал Чулпан Хаматову

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Юрий Назаров в интервью "Аргументам и Фактам" признался, что раньше считал Чулпан Хаматову хорошей актрисой. Однако слова артистки про спецоперацию и Россию показали, какой она человек на самом деле.

Фото: https://vk.com/chulpanhamatova

Назаров не понимает, как можно отвернуться от Родины, которая дала тебе все. Более того, актер не понимает, как Хаматова могла так поступить со своими зрителями.

"Вот Чулпан Хаматова. Предатель. Стыдно ей, что она из России, да? Пусть лучше постыдится того, как она себя повела по отношению к стране и зрителям, где ее любили. Была хорошая актриса. А вот человеком хорошим не оказалась", — эмоционально отреагировал актер.

Напомним, что после начала СВО на Украине актриса Чулпан Хаматова дала ряд противоречивых интервью, в которых критиковала российский народ и власть. После чего она эмигрировала в Латвию.

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