Певица Anna Asti заявила о намерении выпустить песню на украинском языке

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Anna Asti, в ходе прямого эфира в Instagram* сообщила о намерении выпустить песню на украинском языке. Артистка отметила, что её команда на данный момент ведёт работу над этим.

Фото: vk.com

Дзюба отмечает, что пока не удалось найти подходящую композицию.

"Мне хочется, чтобы она была душа-даша невероятная, чтобы ассоциировалась с моей любовью к своей родине, к земле, с которой родом, которую безумно люблю, — сообщила певица.

Дзюба родилась в украинском городе Черкассы. В ноябре 2021 года она начала сольную карьеру. Её коллега Артём Умрихин продолжил выступать в составе группы. На данный момент певица проживает в Москве.

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