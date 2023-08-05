Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Anna Asti, в ходе прямого эфира в Instagram* сообщила о намерении выпустить песню на украинском языке. Артистка отметила, что её команда на данный момент ведёт работу над этим.
Дзюба отмечает, что пока не удалось найти подходящую композицию.
"Мне хочется, чтобы она была душа-даша невероятная, чтобы ассоциировалась с моей любовью к своей родине, к земле, с которой родом, которую безумно люблю, — сообщила певица.
Дзюба родилась в украинском городе Черкассы. В ноябре 2021 года она начала сольную карьеру. Её коллега Артём Умрихин продолжил выступать в составе группы. На данный момент певица проживает в Москве.
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