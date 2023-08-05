Телеведущая Ольга Орлова отправилась на отдых в Италию без дочери

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова в феврале этого года второй раз стала матерью. Несмотря на то, что с родов прошло всего полгода, звезда продолжает активно работать и наслаждаться отдыхом.

Фото: Соцсети Ольги Орловой

Накануне телеведущая опубликовала в соцсетях серию кадров с пересадки в Турции, а затем несколько видео из Италии. Помимо роскошных видов в кадр также попал супруг артистки, который предпочитает вести скрытный образ жизни.

Поклонники в комментариях возмутились, что Орлова опять сбежала от своей дочери. Певица ответила пользователям, что девочка, которую назвали Анной, еще слишком мала для таких дальних поездок. Звезда оставила дочь с нянями в своем загородном доме.

Недавно Ольга Орлова удивила своих поклонников диетой после беременности.

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