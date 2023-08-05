Певица Ольга Орлова в феврале этого года второй раз стала матерью. Несмотря на то, что с родов прошло всего полгода, звезда продолжает активно работать и наслаждаться отдыхом.
Накануне телеведущая опубликовала в соцсетях серию кадров с пересадки в Турции, а затем несколько видео из Италии. Помимо роскошных видов в кадр также попал супруг артистки, который предпочитает вести скрытный образ жизни.
Поклонники в комментариях возмутились, что Орлова опять сбежала от своей дочери. Певица ответила пользователям, что девочка, которую назвали Анной, еще слишком мала для таких дальних поездок. Звезда оставила дочь с нянями в своем загородном доме.
Недавно Ольга Орлова удивила своих поклонников диетой после беременности.
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