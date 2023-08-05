Годовщина смерти Елизаветы II пройдет без официальных церемоний

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. По мере приближения годовщины смерти британская пресса начинает обсуждать, как пройдет это мероприятие.

Фото: flickr.com/ Defence Images

Официальных заявлений на данный момент не поступало, хотя до годовщины осталось чуть больше месяца. Обычно, все события, связанные с королевским протоколом, обсуждаются сильно заранее.

Это означает, что масштабных церемоний не предвидится и королевская семья помянет Елизавету II ограниченным кругом лиц. Сообщается, что Карлл III вместе с супругой Камиллой, старшим сыном принцем Уильямом и его женой принцессой Кэтрин могут отправиться в Беркхолл, недалеко от того поместья, в котором скончалась королева.

Для британских таблоидов главным вопросом остается появление принца Гарри со своей супругой Меган Маркл.

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