Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. По мере приближения годовщины смерти британская пресса начинает обсуждать, как пройдет это мероприятие.
Официальных заявлений на данный момент не поступало, хотя до годовщины осталось чуть больше месяца. Обычно, все события, связанные с королевским протоколом, обсуждаются сильно заранее.
Это означает, что масштабных церемоний не предвидится и королевская семья помянет Елизавету II ограниченным кругом лиц. Сообщается, что Карлл III вместе с супругой Камиллой, старшим сыном принцем Уильямом и его женой принцессой Кэтрин могут отправиться в Беркхолл, недалеко от того поместья, в котором скончалась королева.
Для британских таблоидов главным вопросом остается появление принца Гарри со своей супругой Меган Маркл.
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