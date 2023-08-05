Продюсер Тина Канделаки объяснила выбор Никиты Волкова на роль Серкана Болата

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеканал ТНТ занимается съемками российской адаптации популярной турецкой мелодрамы "Постучись в мою дверь". Генеральный продюсер канала Тина Канделаки рассказала, что думает по поводу выбора актеров на главные роли.

Фото: kino-teatr .ru

Молодой актер Никита Волков сыграет Серкана Болата. Телеведущая Тина Канделаки считает, что этот артист умен, талантлив и прекрасно подходит на данную роль.

"Наш Серкан Болат, он же в миру Никита Волков, красив, умен и невероятно обаятелен — настоящий мужчина мечты. Будучи очень хорошим драматическим артистом, он придал дополнительную сложность и загадочность образу Серкана", — прокомментировала Канделаки.

По словам продюсера, они пересмотрели тысячи кандидатов, перед тем как выбрать Волокова.

Она призналась, что Никита поразил ее своей харизмой и мужественностью.

Ранее были обнародованы подробности российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь".