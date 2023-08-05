Телеканал ТНТ занимается съемками российской адаптации популярной турецкой мелодрамы "Постучись в мою дверь". Генеральный продюсер канала Тина Канделаки рассказала, что думает по поводу выбора актеров на главные роли.
Молодой актер Никита Волков сыграет Серкана Болата. Телеведущая Тина Канделаки считает, что этот артист умен, талантлив и прекрасно подходит на данную роль.
"Наш Серкан Болат, он же в миру Никита Волков, красив, умен и невероятно обаятелен — настоящий мужчина мечты. Будучи очень хорошим драматическим артистом, он придал дополнительную сложность и загадочность образу Серкана", — прокомментировала Канделаки.
По словам продюсера, они пересмотрели тысячи кандидатов, перед тем как выбрать Волокова.
Она призналась, что Никита поразил ее своей харизмой и мужественностью.
Ранее были обнародованы подробности российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь".
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