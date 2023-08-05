Телеведущая Анфиса Чехова раскритиковала делающих пластические операции звезд

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова прокомментировала конфликт между пластическим хирургом Тимуром Хайдоровым и певицей Славой, которая разочаровалась результатом операции. Звезда опубликовала в соцсетях пост, в котором раскритиковала знаменитостей желающих изменить внешность таким способом.

Фото: Instagram

По словам 45-летей Чеховой, она никогда не делала пластических операции. Она считает, что подобные вмешательства в организм дают лишь временный эффект.

"Я считаю, что самооценку не повысить, ложась под нож. Изменения во внешности дают временный эффект эйфории. Комплексы в голове, а не на лице и не на теле", — подчеркнула телеведущая.

Анфиса Чехова также не исключает, что есть ситуации, когда не обойтись без хирургического вмешательства. Например, после резкого похудения.

Ранее актриса Настасья Самбурская похвасталась фигурой после диеты без сахара

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.