Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
NYT: Зеленский готовится к принуждению Запада пойти на переговоры с Россией
Минтранс пообещало, что специальные зоны для полётов любительских дронов появятся в каждом городе РФ
В Москве требуют уничтожить натовских разведчиков: "Хватит стесняться!"
Актриса Светлана Тома восхитила Леру Кудрявцеву своей стройностью
Юная американка умерла из-за амёбы, пожирающей мозг, после купания в озере
Баранец: "Никаких переговоров о мире, пока не освободим Одессу"
Экс-агент ЦРУ Джонсон предупредил, что дни Зеленского, которого планируют "убрать" США, сочтены
Ксения Шойгу рассталась с блогером Алексеем Столяровым
Актриса Ирина Лачина отказалась от откровенных сцен в своей карьере

Телеведущая Анфиса Чехова раскритиковала делающих пластические операции звезд

1:00
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова прокомментировала конфликт между пластическим хирургом Тимуром Хайдоровым и певицей Славой, которая разочаровалась результатом операции. Звезда опубликовала в соцсетях пост, в котором раскритиковала знаменитостей желающих изменить внешность таким способом.

Телеведущая Анфиса Чехова раскритиковала делающих пластические операции звезд
Фото: Instagram

По словам 45-летей Чеховой, она никогда не делала пластических операции. Она считает, что подобные вмешательства в организм дают лишь временный эффект.

"Я считаю, что самооценку не повысить, ложась под нож. Изменения во внешности дают временный эффект эйфории. Комплексы в голове, а не на лице и не на теле", — подчеркнула телеведущая.

Анфиса Чехова также не исключает, что есть ситуации, когда не обойтись без хирургического вмешательства. Например, после резкого похудения.

Ранее актриса Настасья Самбурская похвасталась фигурой после диеты без сахара

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В ответ на Измаил и Рени Украина ударила по Новороссийску. Последствия несравнимы, но угроза огромная

Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет. 

Украина предупредила РФ: ударим по любому вашему порту в Чёрном море
Генерал армии Пуликовский: руководство Украины необходимо ликвидировать
Генерал армии России объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
"Перестала зерна от плевел отличать": Назаров высказался об Аде Роговцевой
Известный европейский политик нанёс пощёчину Зеленскому
Мексика раскачивает США, играя на внутренних противоречиях Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Тренер надругался над 13-летней девочкой на спортивных сборах
Что вытворяют подростки в Архангельской области
ВСУ атаковали российский танкер в Керченском проливе
ВСУ атаковали российский танкер в Керченском проливе
Последние материалы
В Москве требуют уничтожить натовских разведчиков: "Хватит стесняться!"
Актриса Светлана Тома восхитила Леру Кудрявцеву своей стройностью
Юная американка умерла из-за амёбы, пожирающей мозг, после купания в озере
Баранец: "Никаких переговоров о мире, пока не освободим Одессу"
Экс-агент ЦРУ Джонсон предупредил, что дни Зеленского, которого планируют "убрать" США, сочтены
Ксения Шойгу рассталась с блогером Алексеем Столяровым
Актриса Ирина Лачина отказалась от откровенных сцен в своей карьере
DHA: двух россиян собираются депортировать из Турции за незаконную аренду скутеров
Economist: Киев вместе с НАТО не может отыскать слабые места в российской линии обороны
Певица Настя Крайнова рассказала о недостатках Ольги Бузовой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников