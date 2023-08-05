Телеведущая Лариса Гузеева показала обновленную студию шоу "Давай поженимся!"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала новый кадр со съемок "Давай поженимся" после возобновления съемок шоу.

Фото: соцсети

64-летняя ведущая поделилась снимком, на котором она вместе с Розой Сябитовой сидят в обновленной студии. Можно заметить, что программа приобрела фиолетовый цвет: стол, стены, а также одежда ведущих подобраны в одной цветовой палитре.

Напомним, что шоу "Давай поженимся" перестало выходить в эфир Первого канала после начала спецоперации на Украине, как и многие другие программы развлекательного толка на российском ТВ. Однако недавно в Москве прошли съемки нового сезона. О дате выхода в эфир пока не сообщалось.

Недавно Лариса Гузеева сообщила, что в первых выпусках нового сезона "Давай поженимся!" будет вести шоу вместе со своей собакой Жужей.

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