Композитор Илья Резник прокомментировал смерть жены Раймонда Паулса

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Народный артист России Илья Резник был близок с семьей Раймонда Паулса, поэтому тяжело переносит утрату своего коллеги.

Фото: glomu.ru

Супруга Раймонда Паулса Лана Пола скончалась на 85 году жизни. За несколько дней до трагедии женщина была экстренно госпитализирована после падения. В клинике кроме переломов также были выявлены признаки онкологии, о которых никто не подозревал. В результате Лана даже не смогла перенести наркоз.

"Известие ужасающее, я плакал, когда узнал. Не смог рыдания сдержать, потому что состояние жуткое, нервное", — не скрывает своих эмоций Илья Резник в беседе с изданием "МК".

По словам поэта-песенника, он сразу позвонил своему другу со словами утешения, но он не взял трубу. Резник переживает, что теперь Паулс остался без поддержки, что очень тяжело в таком возрасте.

"Лана была стержнем этого гениального композитора. Она давала ему возможность творить на благо всего мира. Она выполняла все дела по дому. Он не знал вообще забот по хозяйству. Раймонд занимался только творчеством. Я сейчас очень беспокоюсь за Раймонда, за его здоровье, жутко беспокоюсь", — сетует композитор.

Резник также рассказал, что Раймонд предчувствовал трагическое событие. По его словам, за несколько дней до происшествия Паулс хвастался тем, что лондонский оркестр сделал несколько его инструментальных пьес, в числе которых оказался "Реквием".

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