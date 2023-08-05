Певица Наталья Фриске пожаловалась на поведение годовалой дочери

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Фриске в прошлом году впервые стала мамой. Звезда родила девочку, которую назвали необычным именем Луна. Сейчас артистка переносит все тяготы материнства, о чем делится со своими поклонниками в соцсетях.

Фото: smotrim.ru

Фриске-младшая опубликовала в соцсетях пост, в котором пожаловалась на капризы своей дочери. По ее словам, годовалая девочка не слушает даже бабушку с дедушкой. Блогерша в доказательство показала видео, как Луна валяется по асфальту и плачет.

"Меня прямо кроет в такие моменты. Чувствую себя отвратительной мамой", — говорит звезда.

Наталья призналась, что в подобных ситуациях ей тяжело сохранять спокойствие и самообладание. Однако она подметила, что срывов из-за капризов еще не было. Сестра Жанны Фриске также сообщила, что сейчас находится в поисках няни.

Ранее Наталья Фриске рассказала, сколько вести спустя год после родов.

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