Актриса Диана Пожарская показала двухлетнего сына от Янковского

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Диана Пожарская счастлива в браке с наследником великой фамилии Иваном Янковским. Супруги стали родителями несколько лет назад и до последнего времени скрывали лицо мальчика.

Фото: соцсети

В честь второго дня рождения мальчика, которого назвали в честь легендарного Олега Янковского, актриса решила поделиться редкими фото с сыном. На опубликованных кадрах Диана вместе с белокурым малышом позирует рядом с яблоней.

Поклонники в комментариях остались в восторге от такой нежной фотосессии.

"Чудесный малыш и самая нежная мамочка", "Диана, ты чудо!", "Какая вы изящная, Диана", "Молодая красивая мама, восхищаюсь вами", "Просто прекрасные, приятно посмотреть", — пишут фанаты.

Напомним, что в 2016 году Диана Пожарская вышла замуж за режиссера Артема Аксененко, который старше ее на 9 лет. Однако в 2020 году стало известно о разводе. Уже через год актриса начала отношения с Иваном Янковским, а в июне 2021 года пара стала родителями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.