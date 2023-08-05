Жена Раймонда Паулса скончалась после встречи с Аллой Пугачёвой

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена советского и латвийского композитора Раймонда Паулса Светлана Епифанова умерла в больнице во время операции 2 августа. Утром она упала, но какое-то время находилась дома. В тот день в гости к ним приходила певица Алла Пугачёва. Об этом пишет "МК" со ссылкой на источники в окружении маэстро.

Фото: eg.ru

По их словам, находящаяся сейчас в Юрмале примадонна, решила проведать друга, написавшего для неё много знаковых композиций. Однако Паулсу было не до Аллы из-за падения жены. И Пугачёва совсем недолго пробыла у них.

При этом Алла Борисовна также настояла на обращении к врачам. После ухода Пугачёвой Лану и госпитализировали.

Операцию пережить пожилая супруга композитора не смогла. Кроме того, в больнице у неё обнаружили метастазы.

Есть предположение, что Лану придёт проводить в последний путь и Пугачёва, пишет издание.

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