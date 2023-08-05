Певица Анна Седокова рассказала об отказе от алкоголя

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Анна Седокова неожиданно призналась, что страдала от алкогольной зависимости. Звезда рассказала в своем Telegram-канале, почему решилась бросить пить.

Фото: Инстаграм

Артистка отметила, что уже две недели не принимает спиртное. По ее словам, отказ от алкоголя открыл ей глаза на многое.

"Вот уже как 13 дней и десять часов я не пью алкоголь. В цифрах кажется мало, но знаете, честно говоря, для психотипа social drinker (любитель выпить за компанию. — Прим. ред.) вполне достаточно и даже много… Почему бросила? Мне элементарно надоело", — написала певица.

Седокова заявила, что всегда оправдывала себя тем, что она итальянка в душе, поэтому вкусная еда на ее столе всегда сопровождалась бокалом вина. Она также отметила, что является человеком с повышенной эмоциональность, которому пить просто опасно.

Недавно Анна Седокова упала перед выходом на сцену. Только спустя неделю певица узнала, что получила перелом ноги в двух местах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.