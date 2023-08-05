Ирина Хакамада снялась без своих фирменных очков и макияжа

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-политик Ирина Хакамада опубликовала в соцсетях селфи в новом образе. Она поделилась "честным" фото без макияжа и очков, которые долгие годы были незаменимой частью ее образа.

Фото: соцсети

"Отдых от города: от волос, очков и макияжа. Как есть, открытая природе. Полезно иногда сбрасывать маски, дышать легче", — высказалась 68-летняя звезда.

Ирина соблюдает особый режим питания, к которому пришла за несколько лет экспериментов. Знаменитость отказалась от ужина и питается один раз в день. Она отметила, что не стоит бездумно копировать ее режим.

Хакамада также поделилась секретами сохранения красоты и молодости. По ее словам, дефицит витаминов, постоянные недосыпы, лишний вес и злоупотребление косметикой негативно сказывается на здоровье кожи.

Напомним, что у 68-летенй Ирины Хакамады двое детей: 45-летний сын Даниил и 26-летняя дочь Мария с особенностями развития.

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