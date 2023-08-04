"Я была в отношениях с жестоким маньяком-абьюзером" — Кристина Асмус

Кристина Асмус недавно дала интервью популярному YouTube-каналу "Прослушка | Музыкальное шоу со звездами". В этом интервью она не только рассказала о деталях своей личной жизни, но и поделилась своими мыслями о сложностях в отношениях с родителями.

Фото: Instagram

Известно, что Кристина Асмус в прошлом состояла в браке с известным юмористом Гариком Харламовым. В этом браке у актрисы появилась дочь по имени Анастасия. Несмотря на разрыв отношений между Кристиной и Гариком, они продолжают поддерживать дружеские отношения. Важно, чтобы их дочь чувствовала себя комфортно и уверенно, несмотря на изменения в семейной ситуации.

Кристина также открыто поделилась своим опытом отношений, в которых она столкнулась с домашним насилием.

"Меня никогда не спрашивали о домашнем насилии. И это ошибка. Я провела полтора года в отношениях с жестоким абьюзером, и мне важно поделиться этим", — сказала Кристина.

Кристина Асмус также подчеркнула, что общество не всегда понимает и поддерживает жертв домашнего насилия. Она разделяет мнение, что молчание и страх иногда могут стать преградой для женщин, испытывающих насилие в отношениях. Асмус утверждает, что так быть не должно. Каждая женщина имеет право на безопасные и здоровые отношения, а молчание не должно оставаться единственным выходом.

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