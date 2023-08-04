Ксения Собчак поделилась о травле из-за своей внешности

Ксения Собчак поделилась неожиданными откровениями о том, как ее внешность становилась объектом издевательств.
Всегда ассоциировавшаяся с силой и агрессивностью в дискуссиях Собчак признала, что её внешность стала предметом насмешек и издевательств на протяжении всей её жизни. Звезда поделилась, что она продолжает слышать уничижительные замечания о себе.
Ксения также осветила факт, что осознает суть буллинга как никто другой.
"Подумать только, меня буквально всю жизнь подвергали буллингу и оскорблениям из-за моей внешности: формы лица, структуры челюсти, конечностей и всего остального", — высказалась Ксения.
Она с удивлением признала, что не может точно объяснить, откуда у неё это умение, но она осознаёт, что внутренняя любовь к себе присутствует в ней уже давно. Нельзя не отметить, что ещё молодой будущая журналистка заслужила сомнительную репутацию из-за своего скандального поведения и участия в таких проектах, как "Дом-2" и "Блондинка в шоколаде".
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