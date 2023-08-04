38-летняя Ольга Серябкина рассказала, сколько весит сейчас

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Осенью 2021 года певица Ольга Серябкина — бывшая солистка группы SEREBRO, стала мамой впервые. Она и ее муж, Георгий, приветствовали рождение сына по имени Лука. Певица впечатляет своим быстрым возвращением в форму после родов, что не может не вызывать восхищение. Серябкина осознает преимущества своей фигуры и часто выбирает откровенные образы, демонстрируя ее.

Фото: Соцсети Ольги Серябкиной

Тем не менее, поклонников все еще интересует тема веса знаменитости. Peopletalk пишет, что в одной из социальных сетей Ольга Серябкина раскрыла тайну и ответила на вопрос о своем текущем весе. Она сообщила, что ее рост составляет 158 см, а вес — около 51-52 кг.

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