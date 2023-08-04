32-летняя Настя Ивлеева поделилась комичным кадром, как провела лето

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Летняя пора быстро проходит и осталось всего 27 дней до его окончания. В это время многие подводят итоги лета 2023 и задумываются о том, что еще можно успеть сделать. Peopletalk пишет, что Настя Ивлеева — известная блогерша, решила поделиться тем, как провела свое лето, опубликовав фото в своих соцсетях.

Фото: Соцсети Насти Ивлеевой

Учитывая, что сейчас Настя снимается в сериале "Мальвина", ее фотографии на набережной в Парке Горького были, вероятно, связаны с работой. На одном из снимков видно, что вместо подушки у нее лежит стопка бумаг, что, предположительно, является сценарием.

Таким образом, Настя пришла на природу, чтобы поработать. Мы можем понять ее, учитывая ее активную рабочую деятельность в проектах и занятость.

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