Меган Маркл и принца Гарри не пригласили почтить память Елизаветы II

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Peopletalk пишет, что конфликт между Меган Маркл и принцем Гарри с королевской семьей действительно продолжается, и, судя по информации издания The Sun, он достиг новой стадии. По данным таблоида, герцогов Меган и Гарри не пригласили на мероприятие, которое должно было относиться годовщине смерти Елизаветы II. Замок Балморал был выбран в качестве особого места для этого события, которое запланировано на 8 сентября.

Фото: popcornnews.ru

Информатор сообщил, что Меган и Гарри не получили приглашения на данное мероприятие, в то время как королевская семья выразила желание видеть на нем принца Эндрю, несмотря на скандалы, связанные с ним.

Эта информация указывает на то, что отношения между Меган, Гарри и королевской семьей продолжают оставаться напряженными, и конфликт продолжает развиваться.

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