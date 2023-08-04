Подписчики актера Павла Прилучного обсуждают необычное имя его сына Микаэля

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что поклонники актера Павла Прилучного активно обсуждают его семейные фото и видео, вызывая горячие дискуссии. Недавно он опубликовал трогательное видео, на котором он нежно держит своего сына на руках, и подписал его как "наше первое путешествие с сыном" с хештегом #микаэльприлучный. Именно здесь начались обсуждения.

Фото: Соцсети Павла Прилучного

Одна из подписчиц выразила сожаление о выборе имени Микаэль Павлович, предположив, что имя выбирала его супруга Зепюр (актриса является уроженкой Армении) не обратив внимание на отчество. Но фанаты пары ответили, что имя ребенка и отчество они сами решают, и Микаэль тоже будет решать, как к нему обращаться. Были и те, кто считал имя сложным, а также те, кто назвал сочетание Микаэль Павлович Прилучный королевским.

Обсуждения имени сына Павла Прилучного вызвали разнообразные мнения среди его поклонников, но каждый имеет право на свою точку зрения.

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