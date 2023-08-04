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Раскрыто имя первого претендента на сердце Клавы Коки в новом реалити-шоу

1:26
Шоу-бизнес

Совсем скоро телеканал "Пятница!" запустит реалити-шоу под названием "Сердце Клавы" с участием певицы 27-летней певицы Клавы Коки. В этом шоу она будет искать свою любовь, а помогать ей в этом будут главная сваха страны Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов. Ранее в проекте участвовала 32-летняя блогер Настя Ивлеева, но она так и не нашла свою любовь.

Раскрыто имя первого претендента на сердце Клавы Коки в новом реалити-шоу
Фото: Соцсети

Заполучить сердце Клавы, кажется, не так просто. На странице в соцсетях пользователь Super обнаружил интересный комментарий, в котором Клава задается вопросом, как ей найти подходящего спутника жизни, если она сама богаче всех парней. Super. ru провел расследование и выяснил, кто из мужчин решил побороться за сердце певицы.

Один из участников — это 38-летний миллионер из Санкт-Петербурга по имени Андрей Шарков. Ранее он владел фабрикой по производству шоколада, а сейчас занимается строительством загородного глемпинг-отеля в Питере. У Шаркова есть несколько миллионов рублей на счету, загородный дом, квартира, несколько спорткаров, лодка и мотоцикл. Однако ко всему этому за плечами у Андрея неудачный брак и 2 детей.

Надеемся, что это не отпугнет Клаву и она найдет свою идеальную половинку в рамках реалити-шоу.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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