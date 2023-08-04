Блогер Артемий Лебедев высказался о российских телешоу о мистике

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал информацию о том, что мистические телешоу стали более популярны среди россиян. В своем видеообзоре новостей, опубликованном на Rutube, он выразил своё отношение к таким программам, назвав их "пустышками для развлечения".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Артемия Лебедева

По мнению Лебедева, власти должны контролировать содержание мистических передач и не допускать их попадания в эфир. Он считает, что на телевидении следует предоставлять больше места научно-образовательным программам.

"Люди, естественно, всегда будут склоняться к какой-то мистике, а нормальная здоровая роль государства заключается в том, чтобы не поощрять вот эту вот ***** [фигню], которая нужна для бабок в деревне", — заявил дизайнер.

Обсуждая эту тему, Артемий Лебедев выразил надежду, что общество сможет быть более критическим к телепрограммам и выбирать содержательные и информативные передачи, способствующие развитию и образованию.

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