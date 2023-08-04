Моргенштерн* показал свою новую девушку

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн* развелся с бывшей возлюбленной 23-летней Диларой Зинатуллиной, и его поклонники начали беспокоиться, кто теперь станет его возлюбленной. Недавно появились слухи о новой пассии скандального артиста. Super. ru пишет, что Моргенштерн* официально представил 25-летнюю тиктокершу и модель Лизу Василенко как свою девушку, опубликовав видео с ней на своем YouTube-канале.

Отношения между ними развиваются быстро: сначала они просто гуляли по пляжу в Дубае, а теперь они уже живут вместе.

Моргенштерн*(Алишер) заявил: "В интернете нам приписывают роман, хотя мы всего месяц живем вместе".

Чтобы не оставлять сомнений у поклонников, они даже протестировали свою совместимость в приложении для знакомств на камеру.

Результат был впечатляющим — 88% совместимости.

*признан иностранным агентом на территории РФ

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Видео с YouTube-канала Моргенштерна* (признан иностранным агентом на территории РФ)